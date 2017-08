Pontevedra volverá saír á rúa en recordo de Sonia Iglesias o 11 de agosto

Os veciños de Pontevedra están chamados a saír á rúa o vindeiro venres 11 de agosto en recordo de Sonia Igrexas, a nova desaparecida fai xa oito anos sen deixar rastro e da que non se atoparon pistas a pesar de que o seu caso segue aberto na Comisaría da Policía Nacional.

A manifestación con motivo do oitavo aniversario da desaparición de Sonia Igrexas Eirín está convocada para as 21.30 horas na praza da Ferrería e está previsto que percorra, como xa é habitual en cada protesta destas características, varias rúas do centro, deténdose ante a tenda Massimo Dutti da rúa Benito Corbal na que traballaba como encargada da planta superior cando desapareceu.

A familia de Sonia non cesou no seu empeño por localizala desde que desapareceu o 18 de agosto do 2010, cando tiña 38 anos e un fillo de oito. Non quixeron que a súa memoria caia no esquecemento nin que deixe de investigarse.

A súa pista pérdese despois de acudir a unha zapatería en cálea Arcebispo Malvar e, a pesar de que se realizaron batidas veciñais e policiais por todo Pontevedra e arredores e de que a Policía Nacional despregou un amplo operativo de procura, nunca foi localizada nin apareceron pistas.

O caso está arquivado xudicialmente de forma provisional. Nestes oito anos chegou a haber unha persoa imputada pola súa presunta detención ilegal, a súa parella sentimental no momento da desaparición, Xullo Araújo, que tamén foi a última persoa en vela antes da súa desaparición. Con todo, na actualidade, está fóra de sospeita, pois a causa arquivouse ante a falta de probas contra el.