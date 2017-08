Máis de 5.500 sinaturas xa apoian a petición da nai de Amaia e Candela sobre a prisión permanente revisable

Máis de 5.500 persoas deron xa o seu apoio á petición de firmas aberta a través da plataforma Change.org por Rocío Viéitez, nai de Amaia e Candea, as nenas de 4 e 9 anos asasinadas polo seu pai cunha serra radial eléctrica e un coitelo na súa casa de Moraña hai xusto dous anos e tres días.

A muller demanda ao Congreso dos Deputados que non se derrogue a pena de prisión permanente revisable recollida no Código penal e que a Audiencia Provincial de Pontevedra impuxo ao seu ex marido e parricida confeso, David Oubel Renedo.

"Unha persoa que comete un delito desta índole, que outra pena merece?", pregúntase Rocío Vieitez na petición iniciada na tarde deste martes 18 de xullo e dirixida ao Congreso dos Deputados. Nas dúas primeiras semanas, obtivo 5.546 asinantes e a intención é mantela. Para lograr o apoio da cidadanía, ademais de explicar o seu caso, solicita axuda para "demostrar a eses partidos políticos de distintas ideoloxías e que, en maior ou menor medida, represéntannos que nós, como votantes, somos as persoas ás que nos afectan as súas decisións".

"Necesitan visualizar a porcentaxe de votos que representamos para darse conta de que a nosa opinión conta", mantén Rocío Vieitez, que fai un chamamento a todos os que, como ela, "estamos desconformes coa súa solicitude de derrogación" e co feito de que o 4 de outubro de 2016 unha maioría absoluta da Cámara dese o seu apoio a unha iniciativa do PNV que pide ao Goberno derrogar a prisión permanente revisable, introducida na última reforma do Código penal.

Como nai das vítimas e española sen afiliación política concreta, mostra o seu "total rexeitamento" á decisión dalgúns de solicitar a derrogación desa pena.

A nai de Candea e Amaia asegura que cre na reinserción, pero tamén chama a atencion sobre o feito de que neste afán de ser correctos, de mente aberta, tolerantes e democráticos, "esquecémonos da parte que permanece, na gran maioría de casos, calada: as vítimas". Pregúntase, no texto da petición: "Seica a lei debe protexer mellor e dar máis amparo ao delincuente que á vítima? A liberdade dun significa a perda de liberdade do outro (vítima)?".