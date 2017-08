Unha persoa resulta ferida ao ser atropelada en Concepción Arenal

Paso elevado na rúa Concepción Arenal © Concello de Marín

Unha persoa resultaba ferida na tarde deste mércores en Marín ao ser atropelada por un turismo.

O suceso rexistrábase en cálea Concepción Arenal, segundo alertaron os efectivos sanitarios ao 112 Galicia ás 15.50 horas. O persoal do 061-Urxencias Sanitarias tamén indicaba que mobilizaran unha UVI medicalizada ata o punto onde se rexistrou o atropelo.

Desde a central do Servizo de Emerxencias do 112 informábase os Bombeiros do Morrazo, a Protección Civil e á Policía Local.