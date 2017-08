Pontevedra, provincia líder en descenso do paro en Galicia en xullo

O emprego estacional e o repunte na actividade turística, que este verán está a alcanzar cifras de récord, motivou que a provincia de Pontevedra liderase durante o mes de xullo o descenso do paro en Galicia e no conxunto de España.

Na comunidade, o o desemprego diminuíu no último mes en 7.794 persoas, das que 3.004 conseguiron emprego en Pontevedra, a cifra máis alta, seguida dos 2.796 da Coruña. A nivel estatal, foi a segunda provincia con máis baixada, só superada por Cádiz, con 3.375.

O informe da evolución do paro rexistrado do Servizo Público de Emprego Estatal reflicte que na provincia había ao 31 de xullo deste 2017 un total de 71.650 persoas demandantes de emprego, un 4,02% menos que un mes antes e un 7,66% menos que un ano antes. En concreto, nun ano, reducíronse en 5.946 persoas as estatísticas de rexistrados nas oficinas públicas de emprego.

A nivel estatal, o número de parados rexistrados baixou en 26.887 desempregados respecto ao mes anterior, ata os 3.335.924 demandantes de emprego, o seu nivel máis baixo do últimos oito anos. Galicia foi a comunidade líder no descenso no conxunto de España, onde se reduciu o desemprego en doce comunidades.