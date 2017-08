Montalvo acollerá este fin de semana a Feira Gastronómica de Produtos Galegos

A Asociación Cultural San Cayetano de Arra, en colaboración co organismo autónomo Terra de Sanxenxo, organiza para este fin de semana a "XVIII Feira Gastronómica de Produtos Galegos", en Montalvo.

O inicio da feira prevese para as 12.30 do venres coa apertura de casetas de degustación e da exposición de obradoiros e artesanía galega e os postos de venda de produtos tradicionais como mel, licores, queixos, doces e viños.

Será o sábado cando a partir das 12.30 horas póidase gozar outra vez das casetas e á 13.00 hora celébrese unha misa cantada na capela de Arra, con música e baile a cargo dun grupo de gaitas ao terminar. Ás 14.00 horas, inaugurarase a exposición da Ruta do Pai Sarmiento en colaboración con Turismo de Sanxenxo e a Mancomunidade do Salnés, á que asistirán diferentes membros do equipo de goberno.

Será na inauguración da exposición, cando se teña lugar tamén o II Certame de Pintura Rápida "Arra como Antiga Parroquia".

A noite de sábado continua co IV Serán dous Loureiros, a partir das 23.00 horas, no que todos os grupos participantes estarán convidados a un aperitivo e os 10 primeiros en anotarse, ademais, terán un agasallo especial. Para terminar a noite farase unha queimada, gratuíta para os asistentes.

O domingo, último día da feira, as casetas abrirán á mesma hora que o venres e o sábado, ás 12.30 e a mañá terminará coa actuación dun grupo de baile ás 14.00. Pola tarde, a partir das 20.00 poderase gozar das casetas de degustación e ás 21.00 teremos outra actuación do grupo de baile. Será ás 00.00 horas cando a feira déase por finalizada.