O PP esixe ao goberno de Fernández Lores que fixe prazos para o parque infantil de Médico Ballina

Recreación do futuro parque infantil de Médico Ballina © Concello de Pontevedra

O grupo municipal do Partido Popular esixe ao goberno de Fernández Lores que concrete os prazos para executar o parque infantil de Médico Ballina. César Abal, concelleiro desta formación, sinala que os veciños están cansos de promesas que nunca chegan a materializarse e alude a que este proxecto foi anunciado en tres ocasiones.

Por este motivo, os populares piden que presenten o proxecto íntegro para toda esta zona como prometeron os nacionalistas xa a finais de 2015. Abal entende que o BNG de Lores busca escusas para non formalizar os seus compromisos pero o proxecto do parque infantil de Médico Ballina aínda non saíu dos servizos técnicos, apunta.

Desde o PP indícase que a cesión dos terreos por parte de Adif xa se logrou en marzo de 2016 para que se puidese acometer o proxecto. "O BNG de Lores mente constantemente aos veciños. Este parque formaba parte dos 7 millóns de euros en investimentos que os nacionalistas deixaron sen executar o pasado ano e non ten xustificación algunha", afirman.

César Abal considera estraño que a presidenta da Asociación de Veciños, que traballa na Alcaldía, non esixa o cumprimento desta promesa ao grupo de goberno.