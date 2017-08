O Sergas asegura que a ausencia de médico en Cuntis do luns foi un "caso puntal" de hora e media

As críticas formuladas este luns polo Concello de Cuntis sobre o funcionamento do centro de saúde do municipio tiveron resposta do Servizo Galego de Saúde. O goberno local solicitou á xerencia da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés que cubra as baixas dos médicos, tanto por vacacións como por permisos, despois de constar a falta de facultativos a través de Policía Local. En resposta, as autoridades sanitarias defenden a "contrastada e eficaz" cobertura sanitaria no municipio.

A Policía Local constatou que este luns entre as 8.00 e as 9.30 non houbo médicos, ao que a xerencia da área sanitaria responde que foi un "caso puntual" no que a administración sanitaria galega xestionou ás citacións médicas para consulta de atención primaria a partir das 9.30 horas dado que un profesional pediu un permiso regulado.

Segundo aseguran, prestouse asistencia programada durante o resto da xornada ordinaria. Ademais, manteñen que fan un "constante e diario" análise e seguemento da evolución das axendas dos profesionais que prestan servizo de atención primaria en Cuntis, que teñen dispoñibilidade para atender aos pacientes da comarca.

Por outra banda, o Sergas explica que a xestión e a planificación das substitucións realízase tendo en conta a demanda asistencial e cada situación de forma específica, de tal forma que se substitúen todas aquelas ausencias que se precisan desde un punto de vista asistencial, en función das necesidades de cada centro.

Neste sentido, o Servizo Galego de Saúde dispón de sistemas de información que facilitan datos obxectivos, cuantitativos e cualitativos, sobre a asistencia sanitaria, tanto no referente a consultas externas, probas diagnósticas, hospitalización e asistencia en urxencias como sobre o tipo de patoloxía atendida e complexidade do paciente.

No que atinxe ao período estival, a planificación elabórase tras un estudo no que se ten en conta a frecuentación das distintas áreas hospitalarias, e tamén no caso da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés analízase a frecuentación acadada en períodos similares anteriores. Este tipo de planificación faise todos os anos en todos os servizos de saúde.