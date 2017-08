Instan a Deputación a asumir a súa competencia en emerxencias: "Deixen de tomar o pelo aos veciños"

A Deputación de Pontevedra ten que asumir as súas competencias en materia de emerxencias e "deixar de botar balóns fóra" culpando a outras administracións dos problemas que existen na provincia nesta materia. Así de contundentes mostráronse o director xeral de Emerxencias, Luís Menor, e o delegado territorial da Xunta, José Manuel Cores Tourís.

Luís Menor lembrou que, segundo a normativa vixente, a prevención e extinción de incendios nos municipios de menos de 20.000 habitantes é da Deputación, polo que lamentou que desde a administración provincial traten de responsabilizar á Xunta dos problemas na xestión dos parques de bombeiros comarcais.

A pesar diso, o director xeral de Emerxencias lembrou que o goberno galego investiu no últimos tres anos 8,5 millóns de euros nesta materia na provincia de Pontevedra, trasladou o centro de atención ás emerxencias do 112 Galicia ao municipio da Estrada e participa no consorcio provincial de bombeiros.

En relación ao cambio de modelo de xestión dos parques comarcais proposto polas deputacións da Coruña, Lugo e Pontevedra, Menor reiterou que a Xunta "non porá problema" para pasar a un sistema de control directo, pero "con dúas condicións": que non supoña maior gasto para os cidadáns e se garantan os dereitos dos traballadores.

"A partir de aí, vía libre", dixo Luís Menor, para que as deputacións propoñan os cambios que consideren oportunos. Esta oferta, engadiu, "segue en pé". Para iso, o "prioritario" debe ser abordar esa modificación para poder tratar despois as melloras que sexan precisas, incluído un novo mapa de emerxencias.

"Estamos dispostos a cambiar o mapa pero non podemos abrir todos os debates e non pechar ningún", sinalou o responsable de Emerxencias no goberno galego.

A este respecto, Luís Menor asegurou que A Coruña xa aceptou as condicións da Xunta, do mesmo xeito que Lugo "aínda que para eles non sexa unha prioridade". É Pontevedra, matizou, "o que máis problemas está a poñer".

O delegado territorial da Xunta, José Manuel Cores Tourís, denunciou a "política de confrontación" que aprecia na Deputación en materia de emerxencias e demandou á súa presidenta que "deixe de tomar o pelo aos veciños" e que, entre outras cuestións, acuda ás reunións convocadas para tratar este asunto e non envíe "recaderos".