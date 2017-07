A nova empresa de limpeza viaria de Marín inicia a súa actividade este martes

A empresa Recolte, nova adxudicataria do servizo de limpeza viaria de Marín, inicia este martes a súa actividade, segundo indicaron fontes do Concello. Está realizada a transferencia de persoal e dos medios materiais á nova empresa e ó concello por parte da ata agora concesionaria Urbaser.

Fai un ano iniciouse o expediente de Contratación cun procedemento aberto e o pasado mes de maio o goberno local sacou adiante no pleno de onte a adxudicación provisional á empresa Recolte Servizos e Medio Ambiente SAU do novo contrato do lixo. Licitouse por 1,4 millóns de euros para un período de oito anos, sen prórroga.

A oferta económica presentada por Recolte estaba inicialmente incursa en baixa, que logo xustificou sendo admitida.

O concello, a través dos técnicos responsables de servizo están facendo un "esforzo para que os veciños non sofran as consecuencias e aprecien este cambio paulatinamente para mellor, xa que nos últimos meses e ante a finalización do contrato anterior, as queixas se incrementaron, o que se intentará é de ir mellorando, pero haberá que dar un marxe de adaptación".