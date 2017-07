O concello de Cuntis esixe ao Sergas que cubra as baixas médicas do centro de saúde

O Grupo de goberno no Concello de Cuntis solicita o Servizo Galego de Saúde (Sergas) e á Xerencia dos hospitais de Pontevedra e O Salnés que cubra as baixas dos médicos do centro de saúde de Cuntis, tanto por vacacións como por permisos.

O alcalde de Cuntis, o socialista Manuel Campos, facéndose eco das queixas dos usuarios ordenou este luns á Policía Local que realizase unha comprobación neste centro santario para saber cantos facultativos había no ambulatorio do Espadenal.

O resultado, segundo trasladaron fontes oficiais do concello, foi que dende a hora de apertura as 8.00 horas da mañá ata as 9.30 horas que se incorporou o médico substituto dun dos titulares que se encontra de permiso non tivo asistencia de ningún facultativo.

Esta situación, que xa se repetiu a semana pasada, é considerada coma "grave" polo que o goberno local "solicita que se cubran de forma inmediata ditas baixas e non se deixe aos veciños de Cuntis sen asistencia sanitaria, á que teñen dereito", dixo Manuel Campos.