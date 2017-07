Gayoso, en liberdade pola súa "delicada" saúde e por devolver o cobrado de Novacaixagalicia

O xuíz de Vixilancia Penal da Audiencia Nacional, José Luis Castro, acordou poñer en liberdade ao expresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso, polo seu "delicado" estado de saúde.

Así se recolle no auto polo que o banqueiro, condenado a dous anos de prisión por un delito de apropiación indebida, poderá regresar a casa.

Iso si, deberá colaborar de forma altruísta e sen contraprestación económica coa Fundación Asociación Érguete Integración para que axude a persoas en situación de exclusión social e que colabore na xestión de actividades relativas á contabilidade da devandita entidade.

No seu auto o xuíz aplica, de acordo co fiscal, o artigo 100.2 do réxime penal, relativo á aplicación do sistema máis flexible de execución de penas, coa esixencia de que o interno realice as actividades de voluntariado ás que se comprometeu.

Ademais, en atención á súa idade, 85 anos, e ao seu delicado estado de saúde, aplícaselle o artigo 86.4 do réxime penal, deixando en mans da administración penal, en atención ás circunstancias do interno, a decisión sobre o mecanismo que estime suficiente para o control do ex directivo de Novacaixagalicia.

"Con esta actividade o interno, xunto co pago da responsabilidade civil poderá dar cumprimento á finalidade restaurativa da pena tan importante no ámbito do tratamento penal", sinala o xuíz no seu auto.

O maxistrado entende que, a través dos labores de asistencia a persoas desfavorecidas poderá, en certa medida, resarcir á sociedade do dano causado coa súa acción delituosa, así como, ao tratarse dunha persoa con amplos coñecementos financeiros "poderá mediante a colaboración con Érguete devolver á sociedade a confianza rota polo dano causado".

José Luis de Castro tamén valorou o feito de que a responsabilidade civil, á que foi condenado de forma solidaria xunto a outros exdirectivos de Novacaixagalicia, estea xa abonada.

Neste sentido, afirma no seu auto, que Fernández Gayoso "non puxo obstáculo algún" en cubrir a devandita responsabilidade, "máis ben o contrario", a súa conduta en todo momento e especialmente durante a executoria "estivo dirixido a facilitar que se fixese efectivo o pago da devandita responsabilidade".

O xuíz, ademais, autorízalle a non pernoitar na prisión da Lama, onde estaba a cumprir condena desde hai seis meses, sempre que Fernández Gayoso acepte de modo voluntario o control da súa presenza fóra do centro mediante dispositivos telemáticos adecuados.