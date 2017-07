Juana está no Grove

O Consello Local de Igualdade do Concello do Grove consensuou amosar o seu apoio ao recente caso de Juana Rivas, a nai granadina que segue ilocalizable tras negarse a entregar aos seus dous fillos a súa exparella, condenado por malos tratos.

Deste xeito preténdese que este caso sirva como "chamada de atención por moitas situacións similares" que se están producindo en España.

O Consello Local de Igualdade considera "necesaria e urxente" a revisión do caso, xa que contando o pai dos cativos cunha condena por maltrato "non se pode consentir que poida facerse cargo do menores". De feito, existen "demasiados antecedentes" dos problemas que poden xurdir nesta situación onde os pequenos se converten en obxecto de violencia e chantaxe cara as mulleres.

Dende o Consello Local de Igualdade reitérase a "necesidade de acometer políticas claras e contundentes fronte á violencia e maltrato cara as mulleres en calquera das súas formas".

O emprego dos fillos como elemento de agresión resulta, se cabe, "unha das máis graves mostras da violencia machista e é necesario erradicala da sociedade". Neste punto quedan á espera da evolución do pacto de estado que se está xestando e como vai facer fronte a esta problemática no futuro.