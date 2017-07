Salcedo volve festexar o orgullo de ser comuneiro no antigo campo de tiro da Brilat

No ano 2015, e para conmemorar que se cumpría o primeiro aniversario do día en que asinaron a paz co Ministerio de Defensa, os comuneiros de Salcedo organizaron unha gran festa. Querían celebrar o orgullo de ser comuneiro e os logros obtidos, que lle permitiron recuperar os terreos da súa propiedade que a Brilat Galicia VII ocupara durante décadas coa base General Morillo. Pasaron tres anos daquela primeira festa, tres desde que se enterrou o machada de guerra, e ese espírito segue vivo. Este domingo, deu lugar á III Festa da Veciñanza Comuneira de Salcedo.

A festa celebrouse este ano no antigo campo de tiro da Brilat, unha das zonas recuperadas tras aquel longo conflito veciñal e xudicial, e congregou a decenas de veciños desde media mañá ata ben entrada a tarde.

A celebración comezou ás 11.00 horas da mañá coa segunda Mini BTT de Salcedo organizada polo Club Ciclista Farto e tivo como momento central unha comida de confraternidade veciñal. Pola tarde non faltaron os xogos tradicionais nin a música e mesmo se instalaron postos de venda de produtos artesáns.