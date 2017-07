... E un mes despois, Sanxenxo está a piques de finalizar o rozado do rural

O Concello de Sanxenxo deu a coñecer este fin de semana que está a piques de finalizar as actuacións para rozar as cunetas das pistas e estradas do rural. Trátase dun proxecto comezado hai máis dun mes pola concellería de Medio Ambiente e, na actualidade, xa só quedan pendentes algúns puntos concretos, que se limparán nos primeiros días desta próxima semana.

Segundo informou o Concello a través dun comunicado, había moitos anos que non se facía un rozado completo de todas as pistas e estradas do rural. En total, rozáronse uns 150 quilómetros de pistas e estradas nas sete parroquias de Sanxenxo.

As parroquias nas que máis se demoraron os traballos, pola súa extensión, foron Adina, Noalla, Dorrón e Vilalonga, pois todas elas superan os 25 quilómetros de pistas e estradas limpadas polas rozadoras. Ademais, limpáronse uns 2.000 metros cadrados na marxe esquerda da praia de Baltar, que estaban invadidos por canas e silvas que afeaban a zona e prexudicaban as vistas das numerosas persoas que utilizan o paseo de táboas.

Para poder executar esta limpeza xeneralizada foron necesarias catro máquinas rozadoras, das que unha é propiedade do Concello, dous foron alugadas e unha cuarta achegouna a Mancomunidade do Salnés.

Unha vez concluído a roza do rural, as máquinas traballarán na limpeza das parcelas municipais do parque empresarial de Nantes, no que o Concello ten máis de 60.000 metros cadrados de chan.