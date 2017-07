Juan Gil de Araújo, reelixido como presidente da D.O. Rías Baixas

Haberá continuidade á fronte do consello regulador da denominación de orixe Rías Baixas. O pleno deste organismo reelixiu a Juan Gil de Araújo como o seu presidente para o próximos catro anos.

O empresario, de 69 anos, é presidente da D.O. Rías Baixas desde 2012. É, ademais, director xeral da adega cambadesa Palacio de Fefiñanes.

A cargo da vicepresidencia estará Julio Reboredo Froiz, representante dos viticultores.

Ademais da elección do presidente e vicepresidente, o Pazo de Mugartegui acolleu este venres a constitución do pleno do consello regulador, presidido por Belén Docampo, directora xeral de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias da Consellería do Medio Rural.

O consello estará composto por 22 vogais, elixidos tras o proceso electoral, e outros dous vogais máis delegados da Consellería do Medio Rural, que tomaron posesión das súas respectivas actas.