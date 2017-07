De Marín ao Mediterráneo para axudar na crise dos refuxiados

Á dereita, Juan Carlos Fernández García © Captura documental TF1 Embarcación con refuxiados asistida polo barco do Servizo Marítimo da Garda Civil © J.C.F.G. Embarcación con refuxiados asistida polo barco do Servizo Marítimo da Garda Civil © J.C.F.G.

Juan Carlos Fernández García é tenente xefe do Servizo Marítimo Provincial da Garda Civil de Pontevedra, con base en Marín, pero durante as últimas semanas traballou na embarcación 'Río Segura' do instituto armado, que presta servizo no Mediterráneo central na 'Operación Tritón' da Axencia Europea da Garda de Fronteiras e Costas (Frontex).

Entre as tarefas habituais deste servizo, que aparecen retratadas nun documental da cadea de televisión francesa TF1, colaborou nun dos rescates máis relevantes dos últimos tempos en augas do Mediterráneo: o rescate de 1.230 refuxiados que saíran a bordo de embarcacións neumáticas da costa de Libia.

O drama migratorio alcanza xa tales dimensións que, segundo os datos máis recentes publicados pola Organización Internacional para as Migracións (OIM), desde o ano 2014 ata xuño deste 2017 faleceron no Mediterráneo máis de 14.000 persoas tentando entrar en Europa fuxindo de países en guerra ou da fame. É un pequeno granito de area nun mar de desgrazas, pero, con ese rescate, a tripulación na que estaba integrado Juan Carlos Fernández logrou evitar que engrosasen as cifras da crise migratoria.

Un equipo de TF1 pasou 24 horas a bordo do buque de cuxa tripulación formaba parte o xefe do Servizo Marítimo de Pontevedra e publicou un documental de 5 minutos que se pode ver adxunto a esta información. Nel, os gardas explican como é o seu traballo e a súa contribución ao control da fronteiras e coincide que, xusto ese día, a embarcación 'Río Segura' da Garda Civil española, logrou evitar que ese máis de milleiro de inmigrantes deixasen a súa vida e os seus soños dunha vida mellor no Mediterráneo.

O documento audiovisual retrata como se atopan con esas embarcacións cheas de refuxiados e como lles van axudando saír, un a un, desas pouco máis que balsas neumáticas que ían á deriva para evitar un naufraxio que se presentaba como moi posible. Entre os rescatados hai bebés e mulleres embarazadas, unha delas de oito meses con contraccións, por iso é polo que o rescate non poida demorarse.

Frontex axuda aos Estados membros da UE e os países asociados ao espazo Schengen a xestionar as súas fronteiras exteriores, ofrecendo apoio técnico e experiencia. Nos últimos anos, ante o aumento sen precedentes do número de refuxiados e migrantes que están dispostos a arriscar as súas vidas no mar para alcanzar o soño europeo, as fronteiras exteriores de Europa incrementaron a súa actividade. Os países con fronteiras exteriores son responsables exclusivos do seu control e Frontex proporciónalles apoio técnico adicional mediante a coordinación do despregamento de equipos técnicos adicionais e de persoal de fronteiras con formación específica, como o tenente Juan Carlos Fernández.