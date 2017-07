Rouba unha furgoneta en Cambados, foxe e déixaa acesa e sen freo de man en Campañó

A Policía Nacional detivo en Pontevedra a un mozo que presuntamente roubou unha furgoneta de repartición en Cambados e fuxiu da Policía Local desa localidade ata Campañó, primeiro a bordo do vehículo roubado e logo a pé. Logrou escapar, pero horas máis tarde presentouse voluntariamente na Comisaría Provincial.

O presunto ladrón é un veciño de Pontevedra de 20 anos. Tras o seu arresto na tarde deste mércores, foi posto a disposición xudicial como presunto autor dun delito de roubo de uso de vehículo.

Os feitos que se lle atribúen producíronse á primeira hora da tarde deste mércores. O propietario da furgoneta estaba a realizar unha repartición de paquetes a domicilio cando o agora detido presuntamente colleulle o vehículo.

O dono alertou á Policía Local de Cambados e unha patrulla seguiuno. Nas proximidades da ITV de Curro, os axentes municipais cruzáronse coa furgoneta que viña en dirección a Pontevedra e iniciaron a persecución, aínda que o condutor desviouse por un camiño e abandonou a furgoneta co motor aceso e sen o freo de man. Tamén deixou o móbil dentro.

Durante a súa fuxida, un veciño da zona tratou de retelo, pero non o conseguiu. El escapouse e as policías Local e Nacional de Pontevedra fixéronse cargo da furgoneta ata a chegada do guindastre municipal. Ademais, a Brigada Provincial de Policía Científica realizou unha inspección ocular en busca de probas.

Esa mesma tarde, horas despois, o presunto ladrón presentouse en dependencias policiais.