Unhas pedras desprendidas dun accidente de tráfico provocan un corte na subministración de auga en Poio

Accidente na PO-308 © Policía Local de Poio Accidente na PO-308 © Policía Local de Poio

Un accidente sen feridos provocou este xoves graves complicacións na subministración de auga de varias parroquias de Poio. Ao longo da tarde lograron reparar a incidencia provocada en Combarro, pero noutros lugares como Campelo prevese que os problemas se prolonguen durante máis tempo.

Todo ocorreu ao redor das 15.00 horas. Un coche sufriu unha saída de vía e golpeou as pedras de peche da estrada PO-308, que saíron despedidas e caeron á parte axardinada do porto de Combarro. A incidencia non quedou aí, senón que as pedras romperon a traída xeral de auga que pasa pola parte baixa do muro.

O peso das pedras que caeron sobre a tubaxe provocou que rompese e afectou a subministración tanto das casas de Campelo como de Combarro. Persoal de Viaqua comezou a traballar na reparación da avaría e a media tarde xa estaba solucionado en Combarro.

En Campelo a reparación complicouse e ás 18.00 horas aínda non sabían cando lograrían volver recuperar o servizo.

A condutora e única ocupante resultou ilesa.