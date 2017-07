A Policía Nacional identifica dez persoas en dous controis policiais nas avenidas de Marín e Vigo

Punto de verificación dos GOR © Policía Nacional

Os condutores que circulaban na mañá deste xoves polas avenidas de Vigo e Marín atopáronse con senllos controis policiais que, de forma aleatoria, ían parando aos vehículos. Era un dos servizos habituais do Grupo Operativo de Resposta (GOR) da Policía Nacional que adoitan realizarse nos accesos á cidade e permitiu a identificación de dez persoas.

Segundo os datos facilitados pola Policía Nacional, os axentes da Comisaría Provincial adscritos ao GOR realizaron un control sobre nove vehículos e, das 10 persoas identificadas, unha tiña antecedentes policiais.

Os puntos de verificación adoitan instalarse de forma aleatoria en distintas zonas da cidade para a prevención de todo tipo de delitos. Nesta ocasión, establecéronse entre as 12.30 e as 14.00 horas en dous puntos da avenida de Vigo e a avenida de Marín e non buscaban aclarar ningún delito en concreto, senón tarefas de prevención normais.