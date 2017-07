Xabier Fortes toma o relevo de Fernández Sieira como creador de semblanzas dos Amigos de Pontevedra

Amigos de Pontevedra © Mónica Patxot Presentación dos premios 2017 de Amigos de Pontevedra © Mónica Patxot José Luis Fernández Sieira © Mónica Patxot

José Luis Fernández Sieira, presidente de Amigos de Pontevedra, supera xa os 80 anos de idade e decidiu pasar a testemuña da elaboración das descricións dos premiados anuais por este colectivo ao xornalista pontevedrés Xabier Fortes.

Fortes foi o encargado de comunicar este xoves os premiados deste ano, que recibirán o seu galardón o sábado da Peregrina, 12 de agosto, na tradicional comida no Pazo dá Cultura. Os premiados son o adestrador do Teucro, Quique Domínguez; a restauradora pontevedresa de prestixio internacional Hélène Fontoira; a investigadora farmacéutica Ángela María Martínez Valverde; a etnóloga Paula Fandiño; o xogador do histórico Pontevedra que ascendeu a Segunda División nos 60, Perico Estévez; o xefe de laboratorio do Hospital Domínguez Quirón Saúde, Miguel Ángel Vázquez González e no apartado de entidades, a empresa SETGA. Todos os premiados foron elixidos por unanimidade do xurado.

Fortes sinalou que se trata dunha honra substituír a José Luis Fernández Sieira, que leva desde o ano 1980 elaborando as descricións. Estas recensións sempre tiñan unha extensión de folio e medio, segundo explicou o propio autor que indicou que esta iniciativa nacera para render homenaxe a aqueles pontevedreses que veñen durante o verán para degustar viño e sardiñas nas tabernas. Hai 36 anos xuntáronse 300 pontevedreses. O resultado foi tan positivo que decidiron "confabularse" para convocar este premio todos os veráns.

José Luis Fernández Sieira aseguraba que deixaba este labor debido a que "a boa vida" prexudicáralle a saúde facendo referencia humorísticamente aos distintos produtos gastronómicos que lle levaban a este estado. O mestre de cerimonias dos actos de Amigos de Pontevedra ata agora manifestou que sentía orgullos de que lle substitúa un xornalista da talla de Xabier Fortes. "Lo hará divinamente bien", apuntou entre os aplausos de numerosos integrantes do colectivo que asistiron ao acto público de presentación dos galardoados.