O servizo Cuntilín interrómpese de forma temporal e xera un intercambio de acusacións políticas en Cuntis

O funcionamento do programa para menores Cuntilín de Cuntis deu lugar este mércores a un intercambio de acusacións e malentendidos entre o grupo de goberno do PSOE e o partido líder da oposición, o PP. Mentres estes últimos denunciaban o malestar dos pais polo cese do servizo ata setembro, os socialistas desmentiron as acusacións e aseguraron que o luns 31 haberá de novo actividade.

O servizo do Cuntilín está destinado a conciliar a vida familiar e laboral e funciona desde hai oito anos. O grupo municipal do PP denunciaba que os pais que foron recoller aos seus fillos este mércores se atoparon con que a empresa adxudicataria lles comunicaba que deixaban de prestar este servizo a partir deste xoves.

O PP fíxose eco do "malestar creado entre os proxenitores", xa que "da noite para A mañá se atopan co problema de non ter quen se ocupe dos seus fillos mentres eles están a traballar". Ademais, falou coa empresa e os seus responsables comunicáronlles que decidiron deixar de prestar o servizo porque desde xaneiro están sen contrato e sen cobrar e resultou adxudicataria do último concurso, pero houbo un erro que o Concello de Cuntis non considerou solventable e finalmente o servizo recaeu noutra empresa. Ante esta situación, tomaron a decisión de pechar.

O PP asegurou que a nova empresa non chegará ata setembro e o goberno local lle pediu á adxudicataria actual que continuara, pero os seus responsables negáronse. Ademais, aseguran que están pendentes de pago as mensualidades a partir do mes de maio.

Fronte a estas acusacións do PP, o grupo de goberno asegurou que son falsas, pois este servizo non funcionará este xoves e este venres, pero vaise reanudar coa nova empresa adxudicataria o próximo luns día 31 de xullo.

O servizo interrómpese durante dous días, segundo o Concello, porque a empresa actual decidiu "unilateralmente" non prestar o servizo ata o luns 31.