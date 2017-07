Arde un edificio abandonado no casco urbano do Grove

Unha edificación abandonada situada na Rúa de Lordelo, no municipio do Grove, ardía durante esta madrugada sen que se rexistrasen feridos. Ao redor das 00.30 horas, o 112 Galicia recibía a chamada de axentes da Garda Civil e de varios particulares que alertaban ante a presenza dun incendio no centro urbano.

Desde o Servizo de Emerxencias informouse a Protección Civil do Grove, que xa indicaban que se trataba dun lume orixinado nun inmoble abandonado. O 112 Galicia tamén informaba ao GES de Sanxenxo e aos Bombeiros de Ribadumia.

Ao redor das 01.00 horas, efectivos de Protección Civil sinalaban que as chamas se habían extinguido. Segundo informa o 112 Galicia, o lume provocou que ardesen mobles e outros materiais situados nun galpón sen actividade que, en ocasións, é utilizado para a limpeza de redes e outros aparellos de pesca. En ningún momento, segundo os efectivos de emerxencia, o incendio chegou a revestir perigo para as persoas ou para os edificios lindantes.