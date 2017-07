Os fogos artificiais iluminan o Lérez na noite de Santiaguiño do Burgo

Tirada de fogos artificiais nas Festas de Santiaguiño do Burgo 2017 © Diego Torrado

Os fogos artificiais pecharon os actos do día grande das festas de Santiaguiño do Burgo. Tras a procesión, a carreira pedestre e a verbena, a medianoite a pirotécnia Penide realizaba a tirada dos lumes de lucería entre a ponte do Burgo e a ponte de Santiago.

Numerosas persoas achegáronse ata a contorna do río Lérez para ver os espectaculares lumes aéreos, que se puideron seguir desde distintos puntos da cidade.

Este mércores finalizarán os actos previstos para a celebración destas actividades patronais coa décimo novena edición da festa homenaxe ás persoas maiores do Burgo, que se celebrará a partir das 19.00 horas no Teatro Principal. A asociación Dúos Pontes actuará neste emotivo evento.