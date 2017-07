Unha comisión técnica decidirá que documentos do Arquivo Municipal serán destruídos

Novas instalacións para o Arquivo Municipal en Michelena 30 © Mónica Patxot Novas instalacións para o Arquivo Municipal en Michelena 30 © Mónica Patxot

O proceso de expurgo que a administración autonómica está a realizar nos xulgados galegos, entre eles os de Pontevedra, terán a súa réplica a nivel municipal. Un decreto da Xunta permite aos concellos destruír material depositado nos seus respectivos arquivos e o Concello decidiu abordar este proceso nun futuro próximo.

Así o confirmou o concelleiro de Réxime Interior, Vicente Legísima. Crearase unha comisión técnica que supervisará este traballo de expurgo e decidirá que documentos poderanse destruír ao carecer de todo tipo de valor histórico ou administrativo, para ir reducindo a cantidade de papel acumulado no arquivo municipal.

Mentres ese traballo non se realiza, o goberno municipal acordou unha pequena reorganización nas sedes que, actualmente, ocupa o arquivo do Concello.

Os documentos que se atopan custodiados na antiga casa consistorial da praza de España abandonarán o seu lugar tras o verán. Serán traslados á planta -2 do actual edificio administrativo de Michelena 30, onde xa estaba parte deste arquivo.

Para iso, encargáronse andeis especiais que xa están instalados á espera da chegada dos documentos que serán trasladados a este novo espazo. Trátase en todo caso de documentos administrativos do Concello de 2005 en diante, principalmente actas e proxectos, segundo confirmaron fontes municipais.

Os documentos máis antigos seguen almacenados no colexio Froebel e no antigo conservatorio de música da rúa Alfonso XIII.

Ademais, en Michelena 30 -onde trasladaranse todos os traballadores do arquivo- habilitaranse oficinas de atención ao público, onde se dará asistencia a investigadores e veciños que, a título particular, queiran facer uso da información do arquivo.

O espazo que quedará libre na casa consistorial da praza de España será utilizado para outras dependencias municipais, aínda que polo momento non se decidiu para cales.