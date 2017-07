Jadana, Enguia e Salek comezan o seu verán pontevedrés

Enguía ten 10 anos e leste é o seu primeiro verán fóra da súa terra. Na mesma situación está Jadana, de 11, mentres que para Salek, de 12, xa son as súas terceiras vacacións en Galicia. Son tres dos catro nenos saharauís acollidos por pontevedreses no marco do programa Vacacións en Paz polo que familias españolas acollen nas súas casas durante o verán a nenos procedentes dos campamentos de refuxiados do Sahara.

En anos anteriores, as familias de Pontevedra chegaran a acoller ata 20 nenos procedentes dos campamentos saharauís, pero este ano a crise que desde fai varios veráns está a minguar o programa en toda España tamén fixo madeixa na capital. Os promotores do programa, Solidariedade Galega co Pobo Saharauí, confían en que a tendencia se reverta e en 2018 haxa polo menos 10 acollidas, pero para este verán tan só lograron catro e tres deses nenos, coas súas familias, participaron nunha recepción no Concello.

O alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, e a concelleira de Benestar Social, Anxos Riveiro, recibiron a Enguía, Jadana, Salek e as familias en cuxas casas se instalaron desde hai pouco máis dunha semana, incluídos os seus irmáns 'de acollida'. Ademais de entregarlles un agasallo municipal de benvida, trasladáronlles os seus mellores desexos para este estancia que se prolongará ata o 7 de setembro.

Moi tímidos, e as dúas mozas tamén con escasos coñecementos aínda da lingua española, os tres pequenos trasladaron aos medios de comunicación presentes no acto a súa alegría por porder participar neste programa. A Salek, que xa veu en dous anos anteriores e estivo coa mesma familia de Pontevedra, gústalle "todo" de aquí e asegura que "Galicia es muy bonita" e que, fundamentalmente, goza coa piscina e a praia.

A Enguía, que pasará o verán cunha familia de Ponche Sampaio, gústalle, ademais da praia e a piscina, a comida galega. A súa 'nai' pontevedresa, Jovana Miñán, trasladou que esta alegría da nena é compartida pola súa familia, tanto ela e a súa parella como o seu fillo de dous anos e medio. No seu caso, hai anos que estaban interesados no traballo, pero aínda non se estrearon ata este ano. Animáronse porque este ano ela non está a traballar e parecíalle o momento idóneo e, de momento, considérano unha experiencia "moi positiva".

Durante a súa estancia en Galicia, os nenos participan en actividades de todo tipo e reciben asistencia sanitaria, o obxectivo fundamental do programa. Respecto diso, o vicepresidente da organización, Emilio Portela, explicou que contan con total colaboración por parte do Servizo Galego de Saúde e tamén fai un chamamento a que máis familias sómense ao programa. En Galicia este ano hai 310 nenos e desde o colectivo destacan que, en xeral "non hai problemas de familias, o problema é económico", pois hai moitas persoas interesadas en acoller, pero non todas teñen o diñeiro necesario.