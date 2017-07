Rey Varela celebra o acordo coa Deputación por Príncipe Felipe

José Manuel Rey Varela, conselleiro de Política Social © Mónica Patxot

O acordo alcanzado entre a Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra polo cal o goberno autonómico poderá seguir derivando menores a Príncipe Felipe foi celebrado este luns polo conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela.

Recoñece que na Xunta había unha preocupación "moi importante" ante a posibilidade de perder os recursos que ofrece Príncipe Felipe, polo que mostrou a súa satisfacción por "garantir a continuidade en condicións de normalidade".

Con respecto aos problemas detectados no centro cos menores remitidos desde a administración autonómica, o titular de Política Social asegurou que en todas as familias "hai casos complicados", pero destacou que esa situación non se repetirá grazas aos "mínimos retoques" que sufrirá o convenio coa Deputación.

A partir de agora será unha comisión mixta, integrada por ambas as administracións, a que decida que menores poden ser atendidos nas instalacións de Príncipe Felipe e cales deberán ser destinados a centros con outro tipo de recursos. Para iso, o informe dos técnicos da Deputación será vinculante.

Na súa visita a un piso tutelado que a Xunta ten en Pontevedra, Rey Varela estivo acompañado da directora xeral de Familia, Amparo González, que explicou que o traballo conxunto de Xunta e Deputación permitirá identificar a aqueles menores que teñan un "mellor perfil" para o centro pontevedrés.

Este traballo terá sempre, engadiu, "por encima de todo" o interese dos menores.

Os perfís que non se consideren aptos para Príncipe Felipe, debido ao seu maior enfoque asistencial, serán destinados a outro dos máis de 70 centros que a Xunta xestiona ou ten conveniados en toda Galicia.