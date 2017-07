Evacúan en helicóptero un veciño de Cuntis ao sufrir queimaduras nunha deflagración de gas

Helicóptero do 112 despega para evacuar ao veciño que sufriu queimaduras en Cuntis © Protección Civil de Caldas

Un helicóptero do Servizo de Emerxencias do 112 trasladaba na tarde deste domingo a un home de ao redor de 50 anos, que reside en Cuntis, tras sufrir queimaduras con motivo da deflagración de gas na súa casa que se orixinou cando manipulaba un forno.

O home presentaba queimaduras de terceiro grao, sobre todo na zona do costado e foi ingresado na unidade de queimados do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña.

Investíganse as causas polas que se provocou o fogonazo no forno. Non chegou a producirse unha explosión de gas polo que non se rexistraron danos na vivenda.

Tras a deflagración, o ferido chamaba á súa irmá que lle acompañaba ata o centro de Atención Primaria de Caldas de Reis e alí, ante a gravidade das queimaduras, decidiron o traslado ao hospital coruñés. Na evacuación participaron tanto Protección Civil de Caldas como a Policía Local de Caldas e a Unidade de Emerxencias de Galicia que aterrizou o helicóptero no campo de fútbol de Corticeiras.