Dúas persoas resultan feridas nun accidente entre dous turismos en Cambados

Accidente entre dous turismos en Oubiña, Cambados © Servizo de Emerxencias Accidente entre dous turismos en Oubiña, Cambados © Servizo de Emerxencias

O piloto e o copiloto dun Mercedes resultaban feridos ao sufrir un accidente de tráfico na parcelaria de Oubiña, no municipio de Cambados, ao redor das 14.30 horas da tarde, segundo informan os servizos de Emerxencias.

Segundo testemuñas que se atopaban na zona, o outro turismo non realizaba o stop e impactaba contra o Mercedes. Ambos os vehículos terminaron fóra da vía con diferentes danos.

O piloto do Mercedes queixábase de dor no xeonllo esquerdo mentres que o copiloto foi evacuado ao Hospital do Salnés por un vehículo particular. Sufía danos no tórax. O condutor do outro turismo resultou ileso.

Ata o lugar desprazáronse os servizos de Emerxencias de Cambados.