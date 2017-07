Aberto o prazo para solicitar espazos gratuitos no Coworking do polígono de Barro-Meis

As iniciativas empresariais interesadas en participar no espazo de Coworking do polígono de Barro-Meis, dependente da Deputación Provincial, teñen a oportunidade de solicitar espazos no viveiro de empresas. Seleccionaranse entre 16 e 22 proxectos emprendedores da provincia para que dispoñan dun espazo de traballo gratuíto durante 5 meses.

Esta proposta empresarial refórzase cun programa de asesoramento personalizado impartido por persoal experto, formación para potenciar as competencias en emprendemento e en xestión de proxectos e acceso aos laboratorios de fabricación dixital.

A iniciativa está cofinanciada polo Fondo Social Europeo e representa un investimento global de 800.000 euros.

O obxectivo do coworking é fomentar o emprendemento e aumentar as posibilidades de éxito dos proxectos. O viviero de Barro-Meis dispón dun espazo para esta iniciativa de 125 metros cadrados, que conta con postos de traballo, unha zona para descanso e networking, ademais dunha sala de reunións.

A iniciativas empresariais interesadas en participar poderán solicitar a súa praza nesta web: https://www.eoi.es/es/espacios-coworking/pontevedra