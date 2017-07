A carballeira de Mirón, preparada para as visitas do verán

A carballeira de Mirón, no municipio de Ponte Caldelas, atópase xa preparada para que este verán acudan visitantes, despois de que os operarios do Concello finalizasen a limpeza completa da contorna e contratásese o lijado, varnizado e reparación do valo perimetral.

O alcalde, Andrés Díaz, visitaba este espazo no que se investiron 6.000 euros. Ademais instalouse un banco nunha zona verde para poder observar as vistas do val, no lugar de Contixe.

Díaz sinala que o equipo municipal tripartito ten prevista unha nova rolda de asembleas veciñais polas parroquias a finais do ano para coñecer novas demandas veciñais, despois de que a maioría de obras comprometidas en 2015 atópanse executadas, segundo apunta o rexedor.