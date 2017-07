Moita retranca na "inauguración" veciñal da avenida do Generalísimo Mosquera en Verducido

© Non os lombos-Facebook

Placa irónica en Verducido contra César Mosquera pola instalación de lombos © Non os lombos

Veciños de Verducido levaron a cabo na tarde deste venres un acto crítico ante a decisión do Concello e da Deputación de instalar elevacións reductoras de velocidade en distintas vías do rural.

Neste caso, os veciños decidiron utilizar o humor e a ironía inaugurando a avenida do "Generalísimo Mosquera". Desta forma, os veciños cunha botella de cava para festexalo levaron a cabo a instalación dunha placa coa bandeira de España na que se podía ler a inscrición: "Avenida del Generalísimo Mosquera. Nacido en Verducido en 1912. Home dictador que sempre levou o pobo o seu lombo. O pobo non te olvidará".

Baixo a placa colgaron tamén unha pancarta coas fotografías do propio concelleiro pontevedrás, ademais doutros membros do goberno local como o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores e o concelleiro Demetrio Gómez, ademais do deputado Uxío Benitez.

Estes veciños denuncian o abandono das vías do rural pontevedrés con deficiencias no firme, falta de mantemento e de limpeza. Por este motivo, non entenden por que motivo instálanse os lombos antes de arranxar estas estradas.