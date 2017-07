Denuncian que Correos está a reducir o servizo de repartición en Pontevedra

Protesta dos traballadores de Correos na oficina da Avenida de Lugo (arquivo) © CGT

UXT mostra a súa preocupación ante a redución que, segundo denuncian, está a levar a cabo a Dirección de Correos no servizo de repartición na cidade de Pontevedra. Indican que se están producindo recargas inasumibles e non se cobren as baixas dos carteiros que están de vacacións nin as derivadas por enfermidade.

Desta forma, o sindicato sinala que se acumulan ata 10.000 envíos no pavillón postal da avenida de Lugo, unha situación que afecta a todo tipo de mensaxería desde notificacións oficiais, certificados ou paquetería. UXT apunta a que esta situación afecta a comerciantes e a empresas causándolles graves prexuízos.

UXT indica que o equipo desta cartería atópase nunha tensión permanente e por este motivo hai seccións que levan tres días sen repartición e zonas con máis de 7 días sen recibir correo. Con estes datos, apuntan a que se están incumprindo todos os prazos de entrega e a Lei Postal, que sinala que a repartición rural e urbana hai que facelo ao día.

A central sindical reclama unha solución de inmediato con reforzo de persoal para mellorar a calidade no servizo.