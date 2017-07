Carpetazo final á operación 'Deseo' contra o tráfico de drogas, con 100 detidos en Galicia, 28 en Pontevedra

A Policía Nacional dá por pechada a denominada operación 'Deseo,', un operativo contra o tráfico de drogas desenvolvido en varias fases durante tres anos no que detiveron a case un centenar de persoas en diversos puntos da xeografía galega, 28 delas en Pontevedra.

Os tres anos de investigación deixaron un regueiro de rexistros nos que se localizaron e desmantelaron tres laboratorios perfectamente preparados para a elaboración e o cultivo de marihuana. Sumando todas as súas fases incautáronse máis de cen quilos de marihuana, sete quilos de haxix, trescentas cincuenta dose de heroína, un quilo e medio de cocaína e preto de 250.000 euros en efectivo, entre outros efectos.

A investigación iniciouse a finais do 2014 en Lugo, cando se tivo coñecemento de que un grupo de persoas afincadas na localidade de Rábade, estaban a vender diversos tipos de sustancias estupefacientes. Por mor das detencións practicadas púidose saber que un dos provedores de haxix era un cidadán cubano, asentado na localidade de Marbella, que distribuía a droga por distintos puntos da xeografía, concretamente nas cidades de Lugo e Santiago de Compostela. Para a distribución da sustancia estupefaciente ía acompañado doutros colaboradores.

No transcurso da investigación, os axentes lograron identificar a dous posibles grupos provedores de cocaína. Un deles estaría fincado na cidade de Pontevedra e outro na cidade de Lugo. Para desarticular ao pontevedrés, entre os meses de xaneiro e maio de 2016, realizáronse un total de 28 detencións na cidade do Lérez, a comarca do Salnés, Ourense, un pequeno núcleo rural de Rois (A Coruña) e Marín.

Nesta fase localizáronse e desmantelaron tres vivendas preparadas para o cultivo e a elaboración de marihuana que contaban con sistema de iluminación e ventilación, sistema de canalización de CO2 e xerador de ozono. Ademais, incautáronse 1.643 plantas de marihuana e cogollos envasados, cuxo peso total ascendía a uns 94 quilos de sustancia estupefaciente.