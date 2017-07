O PP pide que o Concello deixe de cobrar a plusvalía nas "vendas a perda"

As recentes sentenzas do Tribunal Constitucional, que anulan varios artigos da normativa fiscal con respecto ao imposto de plusvalías, deben levar ao Goberno do Estado a modificar a lexislación. Pero mentres non o fagan, sinala o PP, os concellos que cobran este tributo -entre eles o de Pontevedra- deberían tomar medidas.

Así, Jacobo Moreira esixiu ao goberno municipal a posta en marcha de mecanismos que permitan informar e proceder á devolución das plusvalías cobradas aos veciños de Pontevedra indebidamente. Serían a todos aqueles que, coa venda das súas propiedades, tiveron perdas patrimoniais en lugar de ganancias.

O portavoz do PP lamentou que o Concello non se interesase por saber o número de veciños do municipio que están afectados e desvelou que dende o ano 2013 se liquidaron 12.741 declaracións de plusvalía, "e previsiblemente un 50% podería estar afectado".

Moreira estivo acompañado polo deputado do PPdeG no Parlamento, José González, quen recordou que se debe actuar con urxencia posto que o dereito a percibir a plusvalía cobrada indebidamente extingue aos catro anos.

"Cando se vende un inmoble e se perde valor non se pode cobrar a plusvalía", resumiu González, técnico de Facenda de profesión, con respecto ás sentenzas xudiciais.

O deputado popular sinalou que son os concellos os que teñen que proceder á devolución deste imposto, polo que reclamoulles "que informen aos seus veciños, pois a devolución non se pode realizar de oficio, senón que debe realizarse a petición do contribuínte".

Mentres non se proceda á modificación da normativa para que non se volva a cobrar a plusvalía cando hai vendas a perda, os populares propoñen "que o Concello suspenda o cobro deste imposto cando quede acreditada a perda patrimonial".