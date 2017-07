Poio convoca un concurso de fotografía con motivo da trixésima Festa da Ameixa

Un novo evento súmase á programación da Festa da Ameixa de Campelo. Coincidindo co seu trixésimo aniversario, Poio vén de convocar a primeira edición dun concurso de fotografía.

O certame terá por obxecto a difusión cultural, realce e promoción dunha das festas máis arraigadas do municipio.

Nel poderá participar calquera persoa física que sexa maior de idade e cumpra as condicións estipuladas nas bases. Cada participante presentará un máximo de dúas obras cuxa temática versará sobre a Festa da Ameixa de Campelo, as labores tradicionais relacionadas co marisqueo, as xentes, así como o concepto e carácter de sustentabilidade da mesma.

O prazo de admisión dos traballos abrirase o 1 de agosto e pecharase o 31 do mesmo mes. A entrega das fotografías será a través do enderezo electrónico ameixaconcursofotos@concellopoio.net, e un xurado será o encargado de elixir aos tres gañadores do premio outorgado polo Concello de Poio.

As bases que rexerán o I Concurso de Fotografía Festa da Ameixa poderán consultarse no taboleiro de anuncios municipal e na páxina web do Concello.