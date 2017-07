Ence contribúe cos clubs para que continúen co seu labor deportivo e de formación no deporte de base

Ence continúa asinando os convenios do Plan Social Pontevedra 2017. Este martes realizou a terceira entrega no ámbito de deportes e sétima de todo o programa. Cincuenta e tres entidades deportivas foron beneficiarias do Plan Social, no que destaca a gran diversidade de beneficiarios, desde clubs de base, ata eventos consolidados no programa deportivo de Pontevedra e a súa comarca.

Nesta ocasión, o lugar escollido para a firma dos convenios foi a piscina olímpica Rías do Sur, a única instalación desas características na provincia de Pontevedra que se converteu nun dos grandes escenarios da natación española, acollendo grandes competicións internacionais.

A elección deste escenario non foi unha casualidade, xa que Ence está vinculada a esta instalación deportiva pontevedresa desde a súa creación, mantendo un papel fundamental na creación e consolidación do proxecto. A compañía proporciona enerxía que quenta as tres láminas de auga do complexo situado en Ponte Muiños. É outro exemplo dentro das propostas do "Decálogo de Ence para a Sustentabilidade da biomasa como combustible", no que se recolle que a compañía impulsará o aproveitamento da calor útil residual das súas plantas para outras industrias e usos locais.

A empresa apoia 53 proxectos da comarca de Pontevedra cunha importante contribución que axudará a moitos clubs para continuar co seu labor deportivo e de formación, xa que todos os beneficiarios destacan no deporte de base. A compañía quere mostrar o seu apoio con este acto a entidades de fútbol, fútbol sala, atletismo, ximnasia rítmica, baloncesto, balonmán, taekwondo, loita, kaiak ou waterpolo dos concellos de Pontevedra, Poio e Marín que destacan pola súa traxectoria.

Con este plan queren reforzar a dedicación dos deportistas, adestradores e directivos, en moitos casos desinteresados, que suplen co seu sacrificio a falta de medios. A Escola de Piragüismo Cidade de Pontevedra, Club As Triscas, Club Xadrez Marín, Escola de fútbol de Vila de Marín, Marcón Atlético, Club Saraiba ou E.D. Poio son algunhas das entidades agraciadas dentro del Plan Social.