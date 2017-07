Unha muller acaba no hospital ao tentar evitar que lle rouben o coche

Rúa Uxío Novoneyra © Google

Unha muller resultou ferida este domingo e tivo que ser atendida no Hospital Montecelo tras sufrir un suceso pouco habitual en Pontevedra: enganchouse ao seu coche para tentar evitar que llo roubasen e acabou arrastrándose varios metros ata que finalmente soltouse e o ladrón logrou o seu obxectivo.

Todo ocorreu sobre as 13.00 horas deste domingo na rúa Uxío Novoneyra e dúas horas despois, sobre as 15.00 horas, o coche foi recuperado por unha patrulla da Garda Civil nos antigos terreos de Tafisa. Unha persoa moi próxima á vítima denunciou os feitos na Comisaría Provincial mentres ela recibía asistencia en Montecelo e os feitos están a ser investigados polas brigadas de Policía Xudicial e Científica da Policía Nacional de Pontevedra.

Os feitos resultan bastante confusos e os investigadores aínda non conseguiron aclarar o ocorrido, pero si hai datos que teñen claros. O primeiro é que a vítima sufriu feridas de importancia, moita delas polo impacto do asfalto no seu corpo. Ademais, tamén está verificado que o ladron levou o coche e o bolso que tiña dentro.

Ata agora queda por aclarar exactamente como foi o roubo, pois hai varias versións contraditorias. Unha persoa próxima á muller relatou que ela estaba co coche parado esperando a unha amiga cando un home asaltouna e botou do coche, pero ela opuxo resistencia todo o posible.

Unhas testemuñas indican que presenciaron unha discusión entre a muller logo ferida e un individuo dentro do vehículo porque supostamente el entrou, empuxouna a ela cara ao exterior e arrancou o coche arrastrándoa a ela. Outra versión é a de quen viu a un home empuxando á muller e que ela evitaba soltarse e por iso arrastrouse. Un terceiro relato dos feitos é o de persoas ás que lle pareceu ver que o home entraba e ela ía tras el e enganchábase ao coche cando xa estaba en marcha. Mesmo hai quen fala dun atropelo, de modo que a Policía Nacional deberá investigar e determinar exactamente que pasou.