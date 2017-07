Pechan a oficina de Abanca do interior da delegación da Xunta

A oficina de Abanca que daba servizo dentro da delegación da Xunta de Galicia en Pontevedra e permitía aos cidadáns realizar alí os pagos de taxas necesarios para moitas xestións administrativas co goberno autonómico pechou.

A partir de agora, os cidadáns deberán saír do edificio para realizar ingresos e transferencias cando antes facíano todo nesas instalacións e, ademais, desprazarse varios metros, pois tamén pechou hai un tempo a única oficia bancaria que había na urbanización de Campolongo na que está a Xunta.

As instalacións pecharon o pasado 31 de xuño. O delegado da Xunta de Galicia en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, explicou que Abanca decidiu non seguir co servizo porque quería facer un servizo de banca comercial, pero a Administración autonómica comunicoulle que non podía, pois trátase dunha actividade non permitida no interior dunhas instalacións públicas. Dado que non podía realizar banca comercial, o banco creado tras a fusión das antigas caixas galegas decidiu pechar.

Cores Tourís recoñece que ofrecía un servizo "moi bo para o usuario", pois permitía completar todas as xestións e realizar os pagos sen saír do edificio. Para lograr restituílo, están "vendo distintas alternativas" e "dando voltas" para lograr que outra entidade bancaria preste o servizo agora interrompido. Con todo, recoñecen que "non vai ser fácil", pois todos os bancos queren realizar actividade comercial.

En todo caso, Cores Tourís tamén lembra que a de Pontevedra era a única delegación da Xunta dunha cidade galega na que había unha oficina bancaria dentro do edificio.