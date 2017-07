Cubela critica duramente o operativo do incendio de Tenorio e pide a comarcalización do parque de Pontevedra

"Todo o que podía saír mal aquel día, saiu mal". É o resumo do alcalde de Cerdedo-Cotobade, sobre o incendio que o sábado esnaquizou unha carpintería e unha vivenda anexa en Calvelo, en Tenorio. Moi crítico co Consorcio Provincial de Bombeiros, co Concello de Pontevedra e coa brigada de extinción de incendios forestais que chegou ao lume en primeiro lugar, Jorge Cubela pide agora que se asuman responsabilidade e búsquense solucións para que non volva repetirse o sucedido.

O alcalde pide, en primeiro lugar, á Deputación Provincial que "afine moito máis o seu servizo provincial de bombeiros" e, de forma conxunta á institución provincial e a Xunta de Galicia, que lidere a comarcalización do parque de bombeiros de Pontevedra para que de cobertura aos municipios de Cerdedo-Cotobade, Campo Lameiro, A Lama e Ponte Caldelas.

O rexedor agradece a colaboración dos veciños que xa se puxeron en contacto co Concello para colaborar con esta situación e á Garda Civil que se desprazou ao lugar a súa intervención, pero é moi crítico co resto de institucións e persoas implicadas no operativo.

En relación coa Deputación Provincial, lembra que ten as competencias en materia de emerxencias para os concellos de menos de 20.000 habitantes e que xestiona esta atención desde os seus parques de Ribadumia, O Morrazo e O Porriño. Neste incendio, o operativo liderouno Ribadumia, pero tamén participou O Morrazo, e Cubela valora que o traballo "non estivo ben coordinado e non foi diligente, áxil nin eficaz", xa que o equipo de extinción tardou máis de dúas horas en chegar a Calvelo a pesar de que non houbo ningún outro lume que atender no seu ámbito de actuación o sábado, a tardanza.

Esa tardanza foi, segundo os seus cálculos, dunha hora e 40 minutos, 35 minutos segundo a Deputación e 50 minutos segundo a plataforma de bombeiros de Galicia. En todo caso, vea "excesiva" para percorrer a distancia entre Ribadumia e Calvelo, cun tempo de resposta "totalmente improcedente" para 25 quilómetros, por iso é polo que xa anuncia que o Concello vai reclamar de inmediato un informe técnico sobre estes feitos.

Cubela tamén solicita a dimisión do xerente provincial do consorcio de Bombeiros, Roberto Jorge, ao considerar que non actuou diligentemente no desenvolvemento da súa principal función, vixiar o cumprimento do servizo por parte da empresa que ten a concesión do mesmo.

Ademais, lamenta que o Concello de Pontevedra non autorizase aos bombeiros municipais para que actuase nos labores de extinción, xa que se atopa a 15 minutos de Tenorio e, segundo Cubela, o 112 pediullo tres veces.

Tampouco se salvan das críticas os integrantes da brigada de extinción de lumes forestais da Xunta mobilizada nun primeiro momento porque se pensaba que o lume era forestal. Cuestiona que non actuou nin colaborou nas tarefas de extinción. Cubela é consciente de que non é a súa función apagar un lume nunha nave e unha casa, pero considera que "ante unha situación desta gravidade, todas as achegas para extinguir o lume serían benvidas, cunha clara vocación de servizo público e unha necesaria actuación no deber de socorro que temos todos os cidadáns".

O Concello lamenta a desgraza en forma de lume que se cebou cunha familia de Cerdedo-Cotobade e ponse á súa completa disposición para tratar de superar "da maneira máis áxil posible" este difícil transo. Anuncia que colaborará en todo o que sexa necesario para que poidan recuperar a normalidade no prazo máis curto posible.