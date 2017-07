O Concello de Ponte Caldelas defende que a falta de socorritas é "un problema temporal" alleo á súa xestión

O goberno local de Ponte Caldelas explicou este domingo as causas da falta de socorristas durante a fin de semana, tal e como denunciou o grupo municipal do Partido Popular.

O alcalde, Andrés Díaz, entende que "se temos un problema é temporal e por causas alleas ao Concello", xa que se trata dunha dificultade, a de contratar socorristas titulados, que afecta a moitas localidade galegas.

A bandeira azul que ondea na praia fluvial da Calzada obriga a dispoñer de tres socorristas no cadro de persoal e á presenza permanente de dous deles, pero estes últimos días Ponte Caldelas dispoñía dun só, polo que tivo que retirar o dispositivo poñéndoo en coñecemento da Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor (ADEAC), que regula as bandeiras.

O Concello informou xa ao comezo de xullo, argumenta Díaz, de que arrincaban a tempada cun socorrista titulado e dous en prácticas debido á 'espatada' doutra persoa que fora contratada pero que non acudiu ao seu posto o primeiro día que foi convocado.

A sitiuación mellorará nos próximos días xa que os socorritas en prácticas conseguiron xa a titulación e un deles informou que se incorporará ao servizo na praia da Calzada. Non foi así no outro caso, pero hai outro candidato que se puxo en contacto co Concello e espérase poder ofrecer a cobertura completa na zona de baño "en breve espazo de tempo".

Para Andrés Díaz as críticas do Partido Popular neste asunto son "inxustas por proceder da desinformación", e completa a súa argumentación sinalando que algunhas empresas e asociacións do sector reclaman en ocasións tarifas de ata 200 euros ao día por socorrista, o que supoñería un "custo irracional" por manter o servizo durante a fin de semana.