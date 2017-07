VÍDEO.- Felipe VI preside a entrega de Reais Despachos na Escola Naval de Marín

Felipe VI preside os actos do Día do Carme na Escola Naval de Marín © Diego Torrado Felipe VI preside os actos do Día do Carme na Escola Naval de Marín © Diego Torrado

Por segunda vez en pouco máis dun mes, o Rei Felipe VI presidiu un acto na Escola Naval Miltar de Marín. Primeiro foron os actos centrais do 300 aniversario da Real Compañía de Guardiamarinas e agora a entrega de Reais Despachos aos novos Oficiais da Armada coincidindo co Día do Carmen.

"Nos sentimos nuevamente hobrados y agradecidos", recoñeceu o Comandante Director da Escola Naval, o Capitán de Navía José María Núñez Torrente, na súa intervención no que supón "una muestra de vuestro compromiso y afecto a la Escuela Naval Militar", sinalou en referencia ao Rei.

Baixo un sol de xustiza o monarca, recibido con salvas de honra e a interpretación do Himno Nacional, pasou revista ao batallón de alumnos e saudou ás autoridades civiles e militares presentes, entre as que se atopaban o Almirante Xeral Xefe do Estado Maior da Armada, Teodoro Esteban López, a ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, o delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, ou a alcaldesa de Marín, María Ramallo.

Antes de iniciar formalmente o acto solemne de entrega de 196 despachos e a xura de bandeira de 67 alumnos de primeiro curso realizouse unha homenaxe aos que deron a súa vida por España, baixo as marchas de "A morte non é o final" e "Ofrenda aos caídos".

Superada a parte central da cerimonia, a ministra de Defensa impuxo a Cruz do Mérito Naval ao director do Centro Universitario da Defensa, José María Pousada Carballo.

O acto concluíu co himno da Armada e o tradicional desfile do batallón de alumnos.

O Rey Felipe VI aproveitou ademais a súa presenza en Marín para visitar o buque Juan Sebastián Elcano, atracado no peirao da Escola Naval, no 90 aniversario do seu botadura. Tamén estaba presente na ría a Fragata Álvaro de Bazán F-100 da Armada acompañando a xornada.