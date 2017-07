Os profesionais do volante honran ao seu patrón

Celebración do San Cristóbal en Poio © Diego Torrado Celebración do San Cristóbal en Poio © Diego Torrado

Unha caravana de vehículos engalanados para a ocasión renderon homenaxe en Poio, do mesmo xeito que noutros lugares, a San Cristóbal, patrón dos profesionais do volante.

En Poio, os integrantes da Asociación Recreativa San Cristóbal organizou unha xornada de actos que arrincou cunha concentración de camións e turismos ante o Mosteiro.

Tras a tradicional misa protagoniszaron unha marcha polo municipio no medio dun ambiente festivo, un percorrido que contou cunha parada moi especial no peirao de Campelo para homenaxear aos marinesos falecidos no naufraxio dos 'Novo Marcos'.

Tras unha peuqeña intervención gardouse un minuto de silencio e realizouse unha ofrenda floral.

A xornada contaba ademais cunha última cita, unha cea-baile de confraternidade no restaurante Casa Otilio.