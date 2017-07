Sanxenxo acollerá o campionato mundial de colchóns por noveno ano consecutivo

A praia da Panadeira volverá acoller este ano, por noveno consecutivo, o campionato mundial de colchóns organizado pola Asociación Lúdica e Cultural O Cubreiro. Será o vindeiro domingo 23 de xullo .

O campionato é unha das probas deportivas máis esperadas do ano en Sanxenxo, na que os participantes non só deben demostrar as súas calidades deportivas, senón tamén o seu

sentido do humor para escoller un disfrace e un colchón que marquen a diferenza.

A inscrición comeza hora e media antes da carreira e inclúe a entrega de dorsais e a adopción das medidas de seguridade oportunas, xa que a categoría infantil debe participar obrigatoriamente con chaleco salvavidas. A organización facilítao.

Antes da saída, todos os participantes quentarán seguindo as ordes da organización, que organizará actividades de bailes e ximnasia previas nas que poderá participar o público en xeral.

O campionato inclúe tres categorías. A partir das 13.30 horas sairán os menores de 10 anos. Vinte minutos despois, terá lugar a proba para os mozos de 10 a 14 anos e a carreira de adultos está prevista para as 14.20 horas.

Haberá premios para os tres primeiros clasificados en cada unha das categorías, así como para os tres mellores disfraces e os colchóns máis orixinais. Ademais haberá premio ao mellor disfrace en grupo.

Na pasada edición, preto de 250 persoas animáronse a participar nesta peculiar proba lúdico-deportiva.