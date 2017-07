O TSXG descarta que houbese arrebato no crime machista de Conchi en Ponte Sampaio

Os intentos de Juan Antonio Lusquiños, coñecido como 'Coco', de reducir a súa condena polo asasinato da súa ex noiva en Ponte Sampaio caeron en saco roto. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestimou o recurso que presentou contra a sentenza previa da Audiencia Provincial de Pontevedra, que se revisou esta semana, e confirmou a condena a 20 anos de prisión.

'Coco' presentou un recurso de apelación no que pedía que se tivese en conta que no momento en que matou á súa ex noiva, Conchi Reguera Peón, en outubro de 2015 estaba ofuscado. A Sala do Civil e Penal do TSXG desestimouno e, sobre ese argumento, entende que non pode entenderse acreditada a existencia de ofuscación, "ou o que é o mesmo, non se demostrou un arrebato, unha obcecación ou un estado pasional de semellante entidade, e menos un trastorno mental transitorio derivado da suposta ofuscación e argumentado como atenuante analóxica".

O condenado recoñeceu os feitos tras a súa detención e no xuízo e no seu recurso pedía que se lle aplicase unha circunstancia atenuante da responsabilidade civil que reducise a súa condena. O tribunal non o ten en conta e conclúe que "nin tan sequera consta exactamente esa confesión tardía".

Respecto diso, o TSXG ditou unha sentenza na que reoge que o acusado recoñeceu os feitos ao ser detido, de modo que ese recoñecemento "foi nesgado e seguramente impostado para finxir unha desolación pouco coherente coa conduta homicida previa". Ademais, recolle que "non é compatible coa súa fuxida do lugar de autos, nin coa ocultación da arma homicida, nin coa efectiva conciencia de que fora visto por unha testemuña, aínda que este non o recoñecese ao non verlle o rostro, como o propio acusado apresurouse a mencionar na vista do recurso".

Conchi Reguera foi asasinada con vinte feridas producidas por arma branca situadas na cara, pescozo, tórax, brazo e mans. Tres delas foron tan graves que lle ocasionaron a morte case inmediata por hemorraxia masiva. Segundo consta na sentenza, o acusado non aceptara "de bo grado a ruptura" e matouna.

A sentenza da Sección Segunda da Audiencia, ditada tras un veredicto de culpabilidade do tribunal popular que xulgou os feitos, engade aos 20 anos de prisión a prohibición de residir -e nin sequera acudir- no lugar de Acevedo, a parroquia de Ponte Sampaio ou a cidade de Pontevedra durante 25 anos, a contar tras a súa saída de prisión. No lugar de Acevedo vive parte da familia da vítima e en Ponte Sampaio ocorreu o crime.

Tamén terá que indemnizar aos familiares de Conchi Reguera pola súa morte. En concreto, con 120.000 euros aos seus pais e con 60.000 euros aos seus tres irmáns, a razón de 20.000 euros para cada un.