Detido un kamikaze que ía bébedo e en sentido contrario pola AP-9 en Caldas

Axentes da Garda Civil de Tráfico detiveron na madrugada deste venres a un condutor kamikaze que foi localizado circulando en sentido contrario pola autoestrada AP-9 ao seu paso por Caldas de Reis e deu resultado positivo na proba de alcoholemia. Non provocou ningún accidente, pero a súa condución era manifestamente temeraria.

Todo ocorreu sobre as 3.55 horas deste venres. Varios persoas chamaron á central de Tráfico alertando de que había un turismo circulando pola autoestrada á altura do quilómetro 83 en sentido contrario ao estipulado. Varias patrullas de Pontevedra e Santiago puxéronse sobre aviso e acabaron localizando ao condutor á altura de Caldas de Reis, no punto quilométrico 111,80.

Localizárono uns 20 minutos despois do aviso, sobre as 4.15 horas. O home circulaba en sentido Tui, pero facíao polos carrís destinados ao tránsito en sentido contrario, cara á Coruña.

Trátase dun veciño da localidade coruñesa de Outes de 58 anos que responde as iniciais JL.F.T. e conducía un turismo Volkswagen Scirocco. Os axentes sometérono á proba de alcoholemia e deu un resultado positivo con taxas de 0,78 miligramos de alcol por litro de aire expirado no primeiro test e 0,76 no segundo.

A Garda Civil detívoo por dous delitos contra a seguridade viaria, un por condución temeraria e outro por levar un vehículo superando a taxa de alcol permitida. O Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico está a investigar os feitos e o condutor será posto a disposición do Xulgado de instrución 1 de Caldas de Reis.