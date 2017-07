Suspenden a folga de autobuses tras un principio de acordo entre sindicatos e patronal

Tres semanas, ata o próximo 2 de agosto, daranse de prazo os sindicatos e a patronal para avanzar sobre o principio de acordo que ambas as partes alcanzaron nas últimas horas e que permitiu suspender a folga de autobuses en Galicia.

Unha reunión de máis de seis horas, celebrada coa mediación do Consello Galego de Relacións Laborais, permitiu que os sindicatos CC.OO, UXT e CIG chegaran a un principio de acordo relativo aos salarios do sector coa patronal, representada polas federacións Anetra, Fegabús e Transgacar.

O acordo sáldase cunha "recomendación" por parte da patronal para que se produza un incremento salarial do 2%, barreira que se pactará a partir de agora nas negociacións que se fagan a nivel provincial.

En todo caso, a suspensión da folga deberá ser ratificada polas asembleas de traballadores nos próximos días.

O pacto entre sindicatos e patronal chega despois de oito xornadas de paro no transporte de viaxeiros por estrada e cando o conflito parecía abocado a unha folga indefinida.

Neste horizonte de negociación tamén cobra importancia a data do 8 de agosto, día no que a Xunta espera que estean operativas as máis de 570 liñas correspondentes aos 41 novos contratos que forman parte da primeira fase da reordenación do mapa de autobuses de Galicia.