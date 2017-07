Os particulares de Estribela e o Centro Histórico que desexen emprender obras de rehabilitación das súas propiedades poden facelo ata finais deste ano. Así o definiu o Ministerio de Fomento, que xunto co Concello impulsa as Áreas de Rehabilitación Integral destes dous conxuntos urbanos.

Grazas a esta prolongación dos prazos poden rematarse en Estribela algunha máis das 33 obras que están sen concluír, dun total de 58 das que constaba a actual fase.

No Centro Histórico había previstas 100 iniciativas das que foron rematadas 70, e quedan 30 co prazo ata fin de ano.

Por outra parte, un novo acordo entre o Ministerio e o Concello ao que tamén se sumou a Xunta, vai permitir subvencionar máis obras: 28 en Estribela e 50 no Centro Histórico. Os interesados poden obter máis información na oficina municipal do ARI, ubicada nun lateral do Teatro Principal.

A concelleira Carme da Silva subliñou ao presentar estes datos que os ARIs están servindo para realizar pequenas obras que aumentan a calidade e a habitabilidade das vivendas destes dous centros urbanos.