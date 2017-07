Volven os artesáns ao Paseo Odriozola

As Festas do verán de Pontevedra volven a acoller unha nova edición da Feira Atlántica da Artesanía e do Deseño Chalana, que neste año chega á súa décima edición. Estará, como vén sendo habitual, no Paseo Odriozola, do 14 de xullo ao 6 de agosto, en horario de 11 a 14 horas e de 19 a 23 horas.

Nesta edición, 14 casetas amosarán oficios de tecedoras coma Cuaderna Maestra ou artesans textís como Mico, que participa por primeira vez, ou La Luna y La Luciernaga e Carlotas.

Tamen a sección de xoiería renóvase coa presencia de Mario Fernández, sen esquecer a presencia da colareira de O Grove Montse Betanzos, que traballa con cunchas naturais; os esmaltes ao fogo de Xakarandá e o traballo do obradoiro coruñes A Feitura.

Os Alegres de Pontevedra presentarán os seus derradeiros traballos na recuperación de instrumentos tradicionais. A recoñecida ceramista Pilar Piñeiro e o obradiro de coiro Jatafarta tamén acuden novamente, sen esquecermos das tentacións de a mielera Apipili e o espazo para a madeira e os xogos tradicionais dos artesáns pontevedreses Trebello.

Chalana xa é un dos proxectos expositivos artesáns de maior sona do noroeste da Peninsula Ibérica.