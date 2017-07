Os concellos pontevedreses tamén se concentran en memoria de Miguel Ángel Blanco

Concentración en Sanxenxo contra a violencia terrorista © Concello de Sanxenxo Concentración en memoria de Miguel Ángel Blanco en Marín © Concello de Marín Concentración en memoria de Miguel Ángel Blanco en Pontevedra © Mónica Patxot

Pontevedra, Marín e Sanxenxo foron este mércores algúns dos concellos pontevedreses que quixeron lembrar o concelleiro do PP no Concello de Ermua Miguel Ángel Blanco no 20 aniversario do seu asasinato a mans do terrorismo de ETA. Os seus alcaldes e outros políticos da Corporación concentráronse ao mediodía ás portas dos edificios consistoriais seguindo a convocatoria da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), que preside o alcalde de Vigo, Abel Caballero.

A FEMP remitiu unha carta a todas as entidades locais convidándoas a convocar concentracións en recordo a Miguel Ángel Blanco, asasinado por ETA un 12 de xullo de hai 20 anos, "despois de dous días de secuestro e macabra conta atrás polo ultimato etarra, o que fixo que o asasinato nos doese no máis profundo das nosas almas e conciencias", e xunto a el, todas as vítimas do terrorismo.

O acto de recordo estaba tamén concibido como unha homenaxe á sociedade española pola mobilización sen precedentes que protagonizou naqueles días de xullo de 1997, "unha reacción cívica que ao cabo foi determinante para, primeiro, o illamento total e, despois, a derrota absoluta desde a liberdade, o final de ETA".

En Pontevedra, varios concelleiros do PP sumáronse portando carteis con imaxes do propio Miguel Ángel Blanco e mans brancas, en recordo do que en 1997 se converteu en simbolo da loita social contra ETA, e para condenar "uns dos crimes máis crueis do desgraciadamente amplísimo e espantoso despropósito criminal da hoxe derrotada democraticamente banda terrorista ETA", segundo consta na carta remitida por Caballero para convocar a concentración, que en todos os casos estivo acompañada por cinco minutos de silencio.