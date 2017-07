Un de cada dous avogados pontevedreses prestan servizos na quenda de oficio, máis que a media estatal

Ramón Jáudenes, decano do Colexio de Avogados de Pontevedra © Mónica Patxot

Os 83 colexios de avogados de España teñen censados a 142.061 letrados ejercientes, dos que un terzo están adscritos ao servizo de quenda de oficio. Esta porcentaxe supón un leve incremento con respecto ao ano anterior e, a nivel local, saca á luz unha estatística que deixa mellor situados aos letrados pontevedreses que aos seus compañeiros do resto do Estado. Ese 32% de profesionais que prestan o servizo a nivel estatal sofre un incremento importante no Colexio de Avogados de Pontevedra, onde se suman practicamente a metade dos letrados.

Segundo os datos facilitados este mércores polo decano do colexio pontevedrés, Ramón Jáudenes, con motivo da celebración do 12 de xullo como Día da Xustiza Gratuíta, dos 980 colexiados ejercientes no seu ámbito territorial, 452 están dados de alta para a quenda de oficio.

Ramón Jáudenes realizou unha radiografía da situación da xustiza gratuíta a nivel estatal e autonómico e indicou que o colexio pontevedrés é o primeiro de Galicia en número de solicitudes de cidadáns que piden a quenda de oficio (10.500), pero o segundo en número de asuntos tramitados, 10.142 no ano 2016 fronte aos 11.817 da Coruña ou os 8.793 de Vigo.

En Galicia no ano 2016 investíronse 9,4 millóns de euros en xustiza gratuíta, 1,8 millóns menos que cinco anos atrás, o que supón unha redución do 16,3% desde 2011. Ademais, esta redución contrasta cos datos a nivel estatal, pois o investimento total destinado en toda España polas Administracións Públicas incrementouse un 5% con respecto a un ano antes e constátase unha recuperación de custos tras varios anos de diminución dos investimentos.

A nivel estatal, baixaran en cinco anos un 6% e volveu a subir, en especial debido a que se superaron os recortes que afectaran no últimos tempos aos avogados de Madrid, Cataluña e Comunidade Valenciana.

O investimento medio por cidadán para este servizo é de 5,13 euros por ano, mentres que a retribución media que percibe o avogado da quenda de oficio non chega aos 135 euros por expediente, unha porcentaxe que o sector considera insuficiente dado que inclúe a atención 24 horas ao día os 365 días ao ano.

Ademais de facilitar os datos estatísticos, Jáudenes deu a coñecer este mércores que o Colexio de Pontevedra súmase ao manifesto aprobado polo Consello da Avogacía Española, que reivindica, entre outras cuestións, un Pacto de Estado pola Xustiza no que a quenda de oficio e a xustiza gratuíta sexan tratados de forma rigorosa e realista.

"Non é comprensible que os recoñecementos que en sede parlamentaria fanse destes servizos non sexan seguidos de actuacións efectivas", reprochan os avogados de toda España, que ademais esixen "atención e compromiso" dos poderes públicos para a mellora e dignificación da xustiza gratuíta e dos profesionais que a prestan e que se aclare o marco normativo para evitar a inseguridade xurídica e as desigualdades existentes.